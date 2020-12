Paris : Un mariage et un deuxième bébé pour Matt Pokora

2020 se termine en beauté pour le chanteur qui a épousé Christina Milian et sera bientôt papa pour la seconde fois.

Matt Pokora, 35 ans, est aux anges. Moins d’un an après la naissance de leur fils Isaiah, le chanteur et Christina Milian s’apprêtent à agrandir la famille. Les deux artistes ont annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram avec des photos montrant le petit ventre arrondi de l’actrice et chanteuse de 39 ans. Ils seront bientôt cinq, puisque Violet, née de l’union de Christina avec le rappeur The Dream, vit avec eux.