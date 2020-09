Pérou : Un mariage interrompu pour violation du confinement

Un couple a tenu à se marier à l’église alors que les rassemblements sont interdits à cause de la pandémie. La police a mis fin à la cérémonie.

Amende

La cérémonie a été interrompue et le couple, le prêtre et les 12 invités ont été emmenés au poste. Tous ont été libérés après plusieurs heures de détention, non sans s’être acquittés d’une amende de 110 dollars chacun.

Avec 29’687 décès et plus de 683’000 cas recensés depuis le début de l’épidémie, le Pérou est le troisième pays d’Amérique latine le plus endeuillé par le coronavirus, derrière le Brésil et le Mexique.