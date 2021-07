États-Unis : Un marin accusé du feu spectaculaire ayant détruit un navire militaire

La Marine américaine a accusé jeudi un de ses marins d’être à l’origine d’un incendie spectaculaire ayant détruit un navire militaire en juillet 2020 à San Diego, en Californie, faisant une vingtaine de blessés.

Le USS Bonhomme Richard se trouvait à quai dans la base navale de San Diego, son port d’attache, pour y subir des opérations de maintenance lorsque l’incendie s’était déclaré le 12 juillet 2020. Quelque 160 marins se trouvaient à bord du navire. Selon les forces navales, 17 marins et quatre civils avaient été légèrement blessés et conduits à l’hôpital. Plusieurs pompiers avaient également subi des brûlures et inhalé de la fumée. Il avait brûlé pendant quatre jours avant que les pompiers parviennent à éteindre l’incendie. La Marine américaine avait envisagé un temps de le réparer mais les dégâts étaient tels qu’il avait été mis au rebut début 2021.