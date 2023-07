Pacifique: un marin et son chien sauvés après 2 mois de galère

Un marin australien et son chien ont dérivé deux mois, à bord d’un catamaran, dans l’océan Pacifique. Ils ont mangé du poisson cru et bu l’eau de pluie, avant d’être secourus par un thonier mexicain. Tim Shaddock et sa chienne Bella avaient quitté la ville balnéaire de La Paz, au Mexique, en avril, et prévoyaient de parcourir environ 6000 km avant de jeter l’ancre en Polynésie française.