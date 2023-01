Recherches: Un marin suisse porté disparu en Australie

Peter Baggenstos, 80 ans, a été vu pour la dernière fois il y a près de deux mois à Hobart, en Tasmanie, en Australie. Il avait alors pris la mer avec son voilier. Cap sur la Nouvelle-Zélande. Mais plus personne n’a depuis eu de nouvelles de lui. Et ce Suisse décrit comme un marin expérimenté et en bonne santé est désormais porté disparu et activement recherché.