États-Unis

Un Marine tué, huit disparus lors d’un accident en Californie

Un véhicule amphibie avec seize militaires à bord a fait naufrage, jeudi, au large des côtes californiennes. Cinq soldats sont sains et saufs, deux sont blessés, un est mort et huit sont toujours portés disparus.

Un Marine américain a été tué et huit autres étaient toujours portés disparus vendredi 24 heures après le naufrage de leur véhicule amphibie au large des côtes californiennes. Cinq survivants ont été récupérés et deux autres soldats ont été grièvement blessés.

Un AAV a coulé

Peu après leur départ, l’un des équipages a signalé que le véhicule prenait l’eau et deux autres véhicules se sont portés à son secours, ainsi que le bateau dit «de sécurité», qui accompagne toujours ce genre de manœuvres, a expliqué le commandant de leur unité.

Les militaires étaient revêtus de tenues de combat et équipés de gilets de sauvetage, mais l’AAV, une sorte de gros tank flottant, pèse plus de 26 tonnes. Il a coulé rapidement à plus de 300 mètres de fond, a-t-il ajouté.