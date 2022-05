Vaud : Un marquage venu d’ailleurs pour sauver des vies de motards

Inspiré d’expériences menées en Autriche et au Luxembourg, un nouveau dispositif sera aménagé sur la route du col du Mollendruz.

Entre lundi et jeudi, la route du col du Mollendruz sera équipée d’un marquage de sécurité, comme il n’en existe nulle part ailleurs en Suisse. Le but est d’améliorer la sécurité (lire encadré) de cet axe prisé notamment des cyclistes, motards et voitures sportives lors des beaux jours et de diminuer les nuisances sonores, certains motocyclistes et automobilistes pouvant y atteindre des vitesses élevées. Une étude sera menée dans un deuxième temps pour mesurer son efficacité.