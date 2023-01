Lucerne : Un marronnier s’effondre sur les quais et prive le festival de courant

La moitié du lac a soudainement été plongée dans l’obscurité, ont raconté des badauds. Et pour cause. «L’arbre était directement relié aux autres dans l’allée pour l’installation lumineuse du festival», a expliqué la porte-parole Claudia Foltys. La police et les pompiers ont ensuite sécurisé la zone et ont fait enlever le vénérable feuillu, tombé vraisemblablement en raison de son âge.