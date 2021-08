Australie : Un marsupial supposé disparu a survécu aux violents incendies

Des chercheurs ont indiqué avoir retrouvé plusieurs individus de l’espèce «antechinus à tête argentée» dans un parc national du Queensland ravagé par le feu en 2019-2020.

21 individus découverts

«Nous avons trouvé 21 individus parmi les habitats brûlés et non brûlés, ce qui est formidable. Cela signifie qu’ils survivent», a expliqué Andrew Baker de l’Université de technologie du Queensland. Un tiers de leur habitat ayant été dévasté par les flammes, il redoutait qu’aucun marsupial de cette espèce n’ait survécu.

L’antechinus à tête argentée mâle, qui se nourrit essentiellement d’insectes et d’araignées, meurt généralement avant l’âge d’un an des conséquences d’une intense saison de reproduction de deux semaines. Les femelles survivent rarement jusqu’à une troisième période d’accouplement.

Avenir menacé par le réchauffement

Andrew Baker redoute cependant que l’avenir de l’espèce ne soit menacé à terme par le changement climatique, qui entraîne notamment des périodes de sécheresse et des incendies plus fréquents. De plus, ils sont menacés par des prédateurs non indigènes tels que les chats ainsi que par la destruction des broussailles dans lesquelles ils vivent, par des animaux tels que les vaches, les chevaux et les cochons sauvages.