Saint-Gall - Un masque avec fenêtre pour lire sur les lèvres

Ce type de masque 100% suisse et homologué est en vente depuis vendredi.

En raison de l’utilisation obligatoire de masques dans de nombreux endroits à cause de la pandémie, les personnes malentendantes ou sourdes qui dépendent de la lecture labiale sont désemparées. «Nous étions conscients du problème car nous employons des personnes souffrant de déficiences auditives», déclare Claude Rieser, directeur de la société Flawa. C’est pourquoi l’entreprise de Flawil, en collaboration avec l’Association suisse des malentendants Sonos, a mis au point un masque de protection doté d’une fenêtre transparente à la hauteur de la bouche et qui répond aux prescriptions médicales en la matière. Auparavant, de tels masques ne venaient que de l’étranger.

La lecture sur les lèvres est de nouveau possible. Des personnes malentendantes ont été associées au projet afin que leurs besoins soient pris en compte dans le processus de développement. Les masques sont vendus par box de 25 au prix de 39,90, soit 1,60 la pièce. Le fabricant produit actuellement 30’000 masques de ce type par semaine. Dès la réception de machines permettant l’automatisation du placement de la fenêtre transparente, la production passera à 100’000 pièces par semaine.

En Suisse romande, l’État de Genève, l’entreprise genevoise Jean Gallay, M3 Groupe, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la start-up suisse HM CARE viennent de signer un protocole d’accord pour la fabrication locale de masques chirurgicaux transparents au bout du lac. Cette protection appelée Hello Mask est, elle, totalement transparente. Elle a été développée par l’EPFL et l’EMPA. Sur son site internet, l’entreprise qui va les produire indique qu’elle devrait être prête à livrer au début de l’été 2021.