Un masque en or pour se protéger du coronavirus

Shankar Kurhade, un homme d’affaire indien, porte un masque réalisé dans ce métal précieux mais se rend compte que l’objet, aussi cher soit-il, reste insuffisant.

Pour sortir, cet homme de 49 ans aime se parer de bijoux en or pesant un kilo, parmi lesquels un bracelet, un collier et des bagues qu'il porte à chaque doigt de sa main droite.

M. Kurhade, qui possède une entreprise qui fabrique des hangars, a expliqué avoir eu l'idée de ce masque en or après avoir vu un reportage sur un homme qui en portait un en argent. «Les gens me demandent des selfies», a-t-il raconté, «ils sont impressionnés quand ils me voient porter le masque en or sur les marchés».