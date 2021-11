Lavey-Morcles (VD) – Un mastodonte ira chercher la chaleur à deux kilomètres de profondeur

20 Min/François Melillo et Mediaprofil

«Le forage doit débuter lors de la troisième semaine de janvier et durera environ six mois», précise Jean-François Pilet, le directeur de la société AGEPP SA, en charge du projet. S’il s’agit là du premier projet de géothermie profonde de Suisse, la machine sera ensuite transportée sur La Côte pour un concept similaire prévu dans la commune vaudoise de Vinzel. Un troisième projet pourrait suivre dans le Jura, sur la commune de Haute-Sorne.

Sans équivalence en Suisse

À L avey-Morcles, l e forage permettr a de capter de l’eau à 110 °C à 2,3 kilomètres de profondeur, pour un débit de 40 litres/seconde. La foreuse choisie, sans équivalence en Suisse, peut même atteindre 3000 mètres sous terre. Cette quantité d’eau permettra d’alimenter les Bains de Lavey et produira l’équivalent de la consommation électrique de 900 ménages par an.

À long terme, il est envisagé de valoriser la chaleur résiduelle pour d’autres utilisations (chauffage à distance, serres, piscicultures, etc … ). «Dès fin 2022, les Bains ne seront plus alimentés en eau chaude par les trois puits actuels qui seront conservés comme structures de secours, mais directement par la nouvelle construction. Il faudra ensuite attendre fin 2023 pour que l’installation génère de l’électricité (4,2 GWh par an)», confirme Jean-François Pilet.

Le coût actuel du projet se monte à quelque 40 millions de francs. Il bénéficie de deux subventions: l’une de l’Office fédéral de l’Énergie (pour env. 17 millions de francs), l’autre de l’État de Vaud (1,5 million de francs). Le solde est à la charge des partenaires du projet dont EOS, CESLA, Romande Énergie, Holdigaz et les communes de Lavey-Morcles et de Saint-Maurice (VS).