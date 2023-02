Football: Un match à oublier pour Servette, à Saint-Gall

La première histoire de ce match entre Saint-Gall et Servette est une histoire de tribunes. Pendant que les ultras locaux régalaient le reste du stade avec l’un des plus beaux tifos de la saison, quantité de supporters genevois ayant fait le déplacement se sont retrouvés coincés dans les coursives du stade, interdits d’accès au Kybunpark. Après des heures et des heures de train pour traverser la Suisse, les irréductibles du SFC pouvaient l’avoir mauvaise.

Zigi fait la différence



Zigi aux anges, Jérémy Frick, lui, se situait à l’autre extrémité du spectre du divin. À la 38e, Guillemenot s’est fait faucher en pleine surface par le dernier rempart du SFC, quand bien même le ballon avait quitté ses pieds depuis belle lurette. Et à la différence de Kutesa plus tôt, l’attaquant des «Brodeurs» n’a pas manqué sa chance de marquer face à son ancienne équipe. Score à la pause, 2-0. Certes, durant tout la mi-temps, Servette avait eu de la peine à se sortir du pressing adverse, de la peine à se dégager proprement lors des moments chauds et de la peine à faire courir ses attaquants, mais force est de constater qu’il avait jusque-là été pénalisé par une malchance crasse. Comble de celle-ci, un but visiteur a été annulé pour un hors-jeu de position signé Chris Bédia.