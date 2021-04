Félicité par Viktor Arvidsson, Roman Josi a marqué son cinquième but de la saison contre Tampa Bay.

Dans la nuit de mardi à mercredi, alors que six parties étaient programmées, Roman Josi (30 ans) a connu son match de NHL le plus prolifique depuis le 16 décembre 2019.

Au Bridgestone Arena, où Nashville a dévoré le puissant Tampa Bay Lightning (7-2), le défenseur bernois des Predators a inscrit trois fois son nom sur la feuille des compteurs. En plus d’ajouter deux assists à sa fiche saisonnière désormais riche de 27 unités, le capitaine du club du Tennessee a signé son cinquième but de la campagne d’un tir précis qui n’a laissé aucune chance au gardien ontarien Curtis McElhinney.

Première pour Siegenthaler

Au Prudential Center, le retour au jeu de Nico Hischer (22 ans) et la première apparition de Jonas Siegenthaler (23 ans) avec New Jersey se sont soldés par une défaite contre les New York Rangers dans le derby de la Rivière Hudson (0-3).