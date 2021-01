Timo Meier (à droite) a marqué un but et été crédité de deux assists pour San Jose.

La fiche du numéro 28 de l’équipe entraînée par Bob Boughner: un but et deux assists, une performance insuffisante pour figurer parmi les trois joueurs étoilés de la partie.

A Los Angeles, l’ailier saint-gallois Kevin Fiala a adressé six tirs et passé quatre minutes au cachot en 18’49 de jeu lors d’un duel remporté en prolongation contre les Kings (3-4).

Aligné durant 22’16 avec les Nashville Predators, le défenseur bernois Roman Josi a rendu une carte de +1 contre les Columbus Blue Jackets (5-2), qui ont composé avec l’arrière zurichois Dean Kukan et dont le filet était défendu par l’ex-gardien de Lugano Elvis Merzlikins.

Un match à oublier pour «El Nino»

A Detroit, où les Red Wings se sont imposés 4-2 face à Carolina, l’attaquant grison des Hurricanes Nino Niederreiter a terminé la rencontre avec un différentiel négatif (-1). Il a purgé une pénalité mineure et testé à quatre reprises les réflexes du portier Jonathan Bernier.

En Alberta, le Canadien de Montréal a réduit au mutisme « le monstre à deux têtes » des Edmonton Oilers (le duo McDavid-Draisaitl) et s’est imposé 5-1 grâce à des doublés de l’arrière Jeff Petry et de l’ailier Tomas Tatar ainsi que d’une solide performance de Carey Price entre les poteaux (34 arrêts).

Attaquant bien connu en Suisse puisqu’il avait entamé la saison de National League avec Davos, Joe Thornton a collecté un goal et une mention d’aide dans le succès de Toronto à Ottawa (2-3).

Joe Thornton est le deuxième plus vieux joueur de Toronto à avoir marqué un but.

A 41 ans et 198 jours, il est ainsi devenu le deuxième plus vieux joueur des Maple Leafs à allumer la lampe. Le record appartient à Allan Stanley depuis 1968 (41 ans et 252 jours).