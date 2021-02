La première est intervenue à la 52e. Graham Dorrans, milieu de terrain des Wanderers, héritait du ballon dans son camp à la suite d’un corner mal négocié par Macarthur. Il éliminait alors un adversaire sur sa prise de balle et s’en allait seul au but. Puis , arrivé aux 35 mètres, il apercevait le gardien sorti au-delà de sa surface et exécutait un superbe lob qui terminait dans le petit filet, signant le but du 1-1.