Basketball – Un match avec Kim Jong-un, la folle idée d’un conseiller d’Obama

À l’époque, Barack Obama est en pleine campagne électorale, lui qui entend briguer un second mandat. Dans le même temps, Kim Jong-un passe ses premiers mois à la tête de la Corée du Nord. L’administration américaine en sait peu au sujet de dirigeant nord-coréen, si bien que Marcus Noland, économiste et conseiller du président des États-Unis, propose d’organiser un match de basket en Corée du Nord afin d'approcher Kim. «Nous devons travailler avec ce que nous avons. Si ce gars est réellement un fan des Chicago Bulls, travaillons avec ça, car nous n’avons rien d’autre», aurait déclaré Noland au président. Le conseiller va même plus loin, conférant à sa proposition une dimension tout à fait concrète.