Alexander Radulov remporte son duel face au capitaine bernois pour inscrire le 4e but.

Dans ce festival offensif, le défenseur suédois John Klingberg a amassé trois assists, l’ailier russe Alexander Radulov trois points (dont deux goals) et le centre américain Joe Pavelski s’est inscrit quatre fois au pointage (deux buts).

100e succès pour Khudobin

Dans l’histoire plus que centenaire de la ligue professionnelle nord-américaine, seules trois escouades avaient allumé au moins sept fois la lampe sans concéder de but dans un duel d’ouverture: Detroit (7-0 contre Boston en 1945, Montréal (9-0 contre Los Angeles en 1975) et Washington (7-0 contre Boston en 2018).