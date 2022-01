Tennis : Un match de double se transforme en tête-à-tête

Le double d’ATP Cup entre la Serbie et la Norvège s’est conclu sur un point où Nikola Cacic et Viktor Durasovic ont confisqué la balle pendant près de 30 secondes.

Nikola Cacic et Viktor Durasovic se sont offert un long mano a mano, sous le regard spectateur de leurs coéquipiers.

Participera ou participera pas? Alors que l’Open d’Australie débute dans deux semaines, tous les regards sont tournés vers Novak Djokovic, dont la présence à Melbourne est toujours aussi incertaine. C’est dans ce contexte que le coup d’envoi de l’ATP Cup a eu lieu, à Sydney. Un tournoi auquel le N°1 mondial, longtemps attendu, ne prend finalement pas part.

Privée de son joueur majeur, la Serbie effectuait ses débuts samedi, face à la Norvège, et s’est imposée en trois matches (2-1). La victoire décisive a été acquise en double, la paire Nikola Cacic/Filip Krajinovic venant à bout de Casper Ruud et Viktor Durasovic en deux sets (7-6, 6-3). Et le dernier point vaut le coup d'œil.