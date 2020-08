Coronavirus

Les grandes manifestations seront autorisées dès octobre

Le Conseil fédéral a décidé de faire sauter la limite des 1000 personnes autorisée jusqu’ici. Les organisateurs devront toutefois obtenir l’aval des cantons.

Les manifestations de plus de 1000 personnes seront à nouveau autorisées dès le 1er octobre, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Les organisateurs devront faire respecter des mesures de protection strictes et obtenir une autorisation cantonale.

Le ministre a également rappelé qu'il n'existait pas de solution prête à l'emploi et que la décision porte un certain risque. «Il faut trouver un équilibre», sans pour autant mettre en péril les acquis de ces derniers mois. La prolongation de l'interdiction permettra aux cantons et à la Confédération de préparer la nouvelle étape.