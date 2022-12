Hockey sur glace : Un match de NHL reporté à cause d’une tempête de neige

Les Sabres de Buffalo ne pourront pas affronter le Lightning de Tampa Bay, dans la nuit de vendredi à samedi, en raison des conditions climatiques annoncées dans l’État de New York.

Buffalo bientôt dans le blizzard. Les conditions météorologiques attendues dans le nord-est des États-Unis pour cette fin de semaine, ont contraint la NHL de reporter le duel entre les Sabres et le Lightning, prévu dans la nuit de vendredi à samedi.

«La force de la tempête risque d’empiéter sur les jours de congé des joueurs de Tampa Bay, si l’équipe se retrouve bloquée» dans l’État de New York, explique ESPN. La Ligue ne souhaite pas non plus que les supporters prennent des risques en se déplaçant pour assister à cette partie.