Tennis: Un match Federer - Nadal dans le nouveau Bernabeu?

Rafael Nadal et Roger Federer pourraient se retrouver l’été 2023 au Santiago-Bernabéu de Madrid.

Florentino Perez a un rêve depuis 2019: réunir Rafael Nadal, supporter numéro un du Real Madrid et Roger Federer, pour un match de gala au stade Santiago-Bernabéu.



Selon les médias ESPN et AS, cette idée a été relancée par les dirigeants du club madrilène pour l’inauguration du stade Santiago-Bernabéu rénové à l’été 2023. Un système de pelouse rétractable permettrait d’installer d’autres types de surfaces dans l’enceinte du Real. Et lors de l’annonce de sa retraite du circuit ATP, «RF» a indiqué qu’il continuera de disputer des matches «amicaux».