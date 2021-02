Bienne - GE Servette 2-3 tab (2-1 0-1 0-0)

Tissot Arena, 0 spectateur (huis clos).

Arbitres: MM. Lemelin, Nikolic; Obwegeser, Kehrli.

Buts: 2e Miranda (Fehr, Winnik) 0-1, 5e Gustafsson (4 c 5!) 1-1, 6e Künzle (Hügli/4 c 5!) 2-1, 34e Winnik (Fehr/4 c 5!) 2-2.

Tirs au but: Omark manque, Komarek manque, Winnik 0-1, Fuchs manque, Tömmernes manque, Rajala 1-1, Richard 1-2, Rathgeb manque, Rod manque, Brunner manque.

Bienne: Van Pottelberghe; Kreis, Moser; Forster, Rathgeb; Lindbohm, Fey; Sartori; Hischier, Komarek, Fuchs; Hofer, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Kessler, Gustafsson, Tanner; Hügli. Coach: Lars Leuenberger.