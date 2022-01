Football en Angleterre : Un match nul de folie qui fait les affaires de City

Au terme d’un superbe duel, Chelsea et Liverpool ont dû partager les points (2-2). Les Mancuniens s’échappent en tête du classement.

Ce résultat donne encore un peu plus d’espace à Manchester City en tête du classement. La formation de Pep Guardiola, victorieuse in extremis samedi à l’Emirates contre Arsenal (2-1), compte maintenant dix points d’avance sur Chelsea, et onze sur Liverpool, qui a un match de plus à jouer.