Football : Un match nul pour la première de Sommer au Bayern

Avec 35 points, le Bayern conserve la tête du championnat et un joli matelas d’avance sur Leipzig (3e), six points derrière (29) les décuples tenants du titre national, après seize journées.

Avant la trêve hivernale de deux mois, rallongée cette saison en raison du Mondial 2022 au Qatar, les Munichois restaient sur six victoires consécutives et manquent une bonne occasion de creuser un écart de neuf points sur un ambitieux prétendant en début de saison pour faire tomber le Bayern de son piédestal.

Peu d’occasions

Vendredi soir, le choc entre le vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2022 et le champion d’Allemagne 2022 n’a pas tenu toutes ses promesses, avec un spectacle peu au rendez-vous et deux équipes qui ont su concrétiser leurs rares occasions.

«Après une pause de deux mois, il y avait de bonnes choses et des choses que l’on aurait pu mieux faire. On domine en première période, et on marque logiquement», a commenté l’entraîneur Julian Nagelsmann au micro du diffuseur DAZN.