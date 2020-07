Football

Un match vraiment bizarre en Roumanie

La partie comptant pour la 29e journée du championnat roumain, entre l’Academica Clinceni et Voluntari (2-1), a donné lieu à deux scènes particulièrement curieuses...

Le premier moment étonnant a eu lieu quelques minutes après la mi-temps. Les bleus de l’Academica Clinceni ont obtenu un coup franc à une trentaine de mètres du but adverse et tenté une combinaison dont ils n’avaient finalement pas le secret.

Le No 21, Mihai Dobrescu, est passé au-dessus du ballon sans le toucher, et a laissé Eugeniu Cebotaru tirer. Ce dernier a tenté une louche en direction de son latéral gauche, sauf qu’un certain Adrian Sut, son coéquipier, était resté devant le cuir. Résultat: il s’est pris le tir de son collègue dans l’épaule.