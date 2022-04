Genève : Un matelas en feu envoie deux personnes à l’hôpital

L’occupante d’un appartement et un homme qui a tenté de la secourir ont été intoxiqués par des émanations.

Le Service d’incendie et de secours (SIS) est intervenu dimanche soir pour un feu d’appartement, au 14 route de Chêne, près de la gare des Eaux-Vives. Pour une raison que l’enquête devra préciser, un matelas s’est enflammé dans un logement au 1er étage de l’immeuble. «Lorsque nous sommes arrivés, peu après 23h, il y avait pas mal de fumée dans la rue, décrit le lieutenant-colonel Frédéric Jaques. Deux personnes ont été intoxiquées et transportées vers les Hôpitaux universitaires de Genève: la femme qui habitait là, ainsi qu’un homme qui avait tenté de la sortir de chez elle.» Malgré les dégâts, l’appartement reste habitable, selon l'officier. Le SIS a mobilisé quinze pompiers, quatre véhicules et trois ambulances.