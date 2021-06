Athlétisme - Un médaillé mondial du 400 m meurt à 24 ans

Athlétisme : Un médaillé mondial qatarien meurt dans un accident de voiture

Abdalelah Haroun, qui avait décroché le bronze sur 400 m aux Mondiaux de Londres en 2017, est décédé ce samedi à l’âge de 24 ans, a annoncé la fédération qatarienne.

Haroun, d’origine soudanaise, avait été naturalisé qatarien et avait représenté l’émirat pour la première fois en 2015. Deux ans plus tard, il avait remporté la médaille de bronze sur 400 m aux Mondiaux d’athlétisme de Londres, derrière le Sud-Africain Wayde van Niekerk et le Bahaméen Steven Gardiner. Il avait également décroché l’argent aux championnats du monde en salle en 2016 à Portland et l’or aux Jeux asiatiques de 2018.