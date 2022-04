Un médecin des HUG accusé d’homicide par négligence

Genève : Un médecin accusé d’homicide par négligence

Une femme a déposé plainte contre un chef de service des HUG après le décès de sa mère. Elle considère qu’elle a été victime d’une thérapie expérimentale sans son consentement.

Un médecin-chef des HUG est accusé d’homicide par négligence et d’infraction à la loi relative à la recherche sur l’être humain, a révélé ce mercredi la RTS dans son émission Forum. Une plainte a été déposée en février par la fille d’une patiente septuagénaire. Celle-ci avait été opérée voici plus de deux ans d’un cancer de la tête du pancréas et était décédée dix mois plus tard. La plaignante estime que le professeur a provoqué cette issue en utilisant une thérapie expérimentale, et ce sans recueillir de consentement écrit. Elle considère par ailleurs que l’usage d’un tel traitement aurait dû recueillir l’aval d’une commission d’éthique.