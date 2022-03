Suisse : Un médecin en exercice sur quatre a 60 ans ou plus

La statistique médicale 2021 montre que «la moyenne d’âge des médecins exerçant en Suisse a augmenté en 2021 et que la dépendance à l’égard de l’étranger continue à s’accentuer».

En 2021, 39’222 médecins exerçaient en Suisse. Et si cela correspond à «720 médecins (634 femmes et 26 hommes) de plus que l’ année précédente , soit une hausse de +1,9%», la statistique médicale 2021 de la Fédération des médecins suisses (FMH), publiée ce mercredi, montre que «leur moyenne d’âge a augmenté l’année passée et que la dépendance à l’égard de l’étranger continue à s’accentuer».

En 2021, l’âge moyen des médecins exerçant s’élevait à 50 ans: un sur deux était âgé de 50 ans ou plus et un sur quatre de 60 ans ou plus. La FMH note que l’âge moyen a «considérablement augmenté en un laps de temps relativement court» et ce autant dans le secteur ambulatoire que dans le secteur hospitalier: en 2005, l’âge moyen était de 52 ans dans l’ambulatoire (contre 55 en 2021) et de 40 ans dans l’hospitalier (contre 44 en 2021).