Organisation mondiale de la santé: Un médecin français rejoint la direction de l’organisation

Dans un communiqué, l’OMS précise que Jérôme Salomon occupe le poste de Sous-Directeur général pour la Couverture sanitaire universelle et les Maladies transmissibles et non transmissibles. À ce titre, il supervisera un vaste portefeuille de programmes techniques couvrant notamment le VIH, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose, le paludisme, les questions de santé mentale ainsi que les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer.