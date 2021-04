Ses diplômes ayant été reconnus par l’Office fédéral de la santé publique, un médecin roumain de 53 ans s’est installé dans le canton de Fribourg pour pratiquer. Mais durant les trois mois de 2014 où il y a œuvré, «la nette insuffisance de ses compétences et de ses connaissances des produits thérapeutiques» a été évidente. Jugé «incompétent et pas digne de confiance», il s’est vu retirer son autorisation.

Mais le praticien ne s’est pas laissé perturber. Après avoir tenté sa chance à Berne – demande refusée en avril 2015 –, il a poursuivi son tour de Suisse dans le canton de Vaud, où il a exercé un mois, puis s’est exilé en Haute-Savoie, en Isère et dans les Côtes-d’Armor, avant d’être suspendu en France. Il a alors déposé une nouvelle demande d’exercer en terre vaudoise, sans préciser ses déboires fribourgeois, bernois et français, ainsi qu’en Roumanie où il avait été condamné et avait fait l’objet de procédures, notamment pour de fausses ordonnances. Le quinquagénaire a pu y effectuer un remplacement, mais un confrère vaudois s’est plaint d’un «flagrant manque de capacités».