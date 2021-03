Haute-Savoie : Un médecin inculpé pour «assassinats» aux portes de Genève

Le chef des soins palliatifs d’une clinique, précédemment condamné pour agression sexuelle, aurait euthanasié au moins 10 patients âgés de 85 à 90 ans.

Un médecin de 64 ans qui exerçait dans une clinique de Haute-Savoie a été mis en examen en décembre pour «assassinats» et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris jeudi auprès du parquet d’Annecy, confirmant une information de l’hebdomadaire Le Faucigny.

«Dans ce dossier, seul ce médecin est mis en examen, et pour moins de dix victimes. Ce sont ses agissements individuels qui sont étudiés et instruits. La clinique n’est en l’état pas mise en cause. Elle entend se constituer partie civile».