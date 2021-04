France : Un médecin jette des vaccins: «Personne n’en veut!»

Un généraliste installé en Alsace a poussé un coup de gueule très remarqué sur Twitter.

Le Dr Patrick Vogt n’est pas content, et il tient à le faire savoir. Habitué des coups de gueule, ce médecin généraliste installé à Mulhouse (Alsace) a partagé sa consternation sur Twitter la semaine dernière, rapporte France 3 . Dans une courte vidéo, le scientifique explique que, depuis le lundi 19 avril, plus aucun de ses patients ne veut se faire vacciner. Faute d’avoir réussi à les convaincre de franchir le pas, le Dr Vogt se voit dans l’obligation de se débarrasser des dernières doses de vaccin AstraZeneca. «Ce vaccin est maintenant périmé. Je suis donc obligé de le jeter. En pleine pandémie, je vais donc jeter des vaccins à la poubelle parce que plus personne n'en veut», se désole-t-il.

«En pleine pandémie, je suis obligé de jeter du vaccin Astra à la poubelle car plus personne n'en veut. De désinformation en reculade, l'arme thérapeutique majeure que représente ce vaccin est perçu comme un danger. C'est fou, non ?», s’insurge-t-il sur le réseau social. En mars, quand les médecins généralistes ont eu accès à l’AstraZeneca, le Dr Vogt a vacciné 180 patients. La situation est devenue beaucoup plus compliquée au mois d’avril: la livraison des doses est plus difficile et les gens refusent de se faire vacciner, de peur de subir des complications. Une méfiance qui fait enrager le médecin.