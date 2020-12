Etats-Unis : Un médecin juif aide un patient aux tatouages nazis: «Dur à avaler»

Dans un long témoignage publié sur Twitter, un urgentiste juif raconte comment, aidé d'une infirmière noire et d'un technicien asiatique, il est venu en aide à un homme qui les haïssait.

«Nous savions tous ce qu’il pensait de nous»: un médecin urgentiste juif travaillant dans un hôpital californien a ému les réseaux sociaux en racontant comment il avait traité, avec l’aide d’une infirmière noire et d’un technicien asiatique, un patient couvert de tatouages nazis en train de suffoquer.

A la mi-novembre, «il est arrivé en ambulance, avec des difficultés à respirer (...) Il avait l’air malade. Mal à l’aise. Effrayé. Quand nous l’avons mis sur un brancard et lui avons retiré sa chemise pour lui passer une blouse d’hôpital, nous avons tous remarqué ses nombreux tatouages nazis», raconte sur Twitter le Dr Taylor Nichols, employé par le Mercy San Juan Hospital de Sacramento.

L’homme est «solidement bâti» mais âgé, toxicomane et n’a presque plus de dents. «La croix gammée trônait fièrement sur sa poitrine», avec d’autres «tatouages SS» jusqu’alors cachés par sa chemise, poursuit le jeune médecin. «Ne me laissez pas mourir, doc», dit l’homme, dont le Dr Nichols dit ne pas se souvenir du nom.