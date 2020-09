Contrôle inopiné a Zoug : Un médecin ne porte pas son masque… et perd son emploi

Lors d'une inspection aléatoire dans un cabinet médical zougois, plusieurs employés ne portaient pas de masque de protection. Une doctoresse, qui a perdu son emploi peu de temps après, estime avoir été sacrifiée comme un pion.

«J’étais mentalement à bout»

La doctoresse S. se considère comme une sacrifiée: «J'ai signé ma lettre de licenciement uniquement parce que j'étais épuisée après une longue journée de travail sans pause, j’étais mentalement à bout». Un autre employé de la clinique estime aussi que le licenciement était disproportionné: «On aurait pu lui donner un avertissement ou une amende. Mais la traiter comme une criminelle et la mettre à la porte sans préavis me paraît excessif.»

De son côté, D.S* rejette le terme d’amiable et dit vivre «une situation difficile et injuste». Elle explique vouloir continuer à soigner ses patients. «Mon téléphone sonne tous les jours et ils me demandent ce qui s'est passé». La jeune femme envisage désormais d’ouvrir son propre cabinet.