Un médecin refuse de communiquer son test VIH par téléphone

Un Vaudois a vécu une période bien angoissante, alors que ses craintes auraient facilement pu être évitées. Début octobre, Jean* a commencé à se sentir mal. «J’avais des douleurs en urinant et une angine très violente», explique ce jeune de 20 ans. Il n’était pas au bout de ses peines: «Cinq jours plus tard, j’ai eu des démangeaisons au niveau des parties génitales.» Craignant le pire, Jean s’est rendu aux Urgences le 14 octobre, où il a passé une batterie de tests pour des infections sexuellement transmissibles (IST), dont celui du VIH et de l’hépatite C. «Ils m’ont dit que les résultats seraient transmis à mon médecin traitant», précise-t-il.