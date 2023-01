Suisse : Un médecin sur quatre formé à l’étranger ces 10 dernières années

Cette situation pourrait encore aggraver la pénurie de personnel dans les soins selon une étude, d’autant plus que les spécialistes sont plus nombreux à venir en Suisse que les généralistes.

Cette tendance devrait même s’accentuer selon l’article. Et alors que c’est la médecine de premier recours qui manque le plus de bras dans le pays, on remarque que ces nouveaux diplômés ont achevé des spécialisations de façon disproportionnée. «La pénurie de médecins de premier recours dont on se plaint régulièrement découle directement de cette dépendance envers l’étranger», écrivent les auteures de l’étude.