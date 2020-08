il y a 41min

Vevey (VD) Un médecin surfacturait ses prestations, même imaginaires

Mardi, la justice vaudoise se penchait sur le cas d’un généraliste qui aurait engrangé quelque 2,8 millions de francs indûment.

C’est le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois qui juge depuis mardi un généraliste pour le moins indélicat. Keystone

Le procès d’un généraliste s’est ouvert mardi à Vevey (VD). L’homme est jugé pour avoir généreusement surfacturé des prestations réelles comme fictives à Genève et Montreux. Pendant près de trois ans, il a engrangé frauduleusement près de 2,8 millions de francs aux dépens des assurances-maladie.

Ce Français d’origine syrienne de 55 ans a comparu mardi matin à Vevey devant le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois. Il répondait d’escroquerie par métier, abus de confiance, faux dans les titres et faux certificat médical qualifié.

Selon l’acte d’accusation, en trois ans de 2013 à 2016, le praticien, diplômé en Syrie en 1988, a encaissé frauduleusement presque 2,8 millions de francs. Pour accumuler cette somme, il a surfacturé généreusement des prestations réelles ou fictives. L’homme sévissait dans ses deux cabinets médicaux, situés à Genève et Montreux.

Trois fois la normale

«Je travaillais même les samedis et dimanches durant une grande partie de la journée et j’enchaînais 60 à 80 patients par jour. Tout le monde pouvait voir que je travaillais beaucoup, du patient aux secrétaires médicales en passant par les assurances. J’étais suffisamment habile pour faire certains des examens plus rapidement que la normale», a expliqué le prévenu.

Face à lui sur le banc des parties civiles, les représentants de plusieurs grands assureurs maladie de Suisse. Ce sont en effet elles qui ont été financièrement flouées dans cette affaire rocambolesque.

Plus de 24 heures par jour

Le médecin a facturé à l’assurance-maladie obligatoire 5600 heures en 2014 et 5706 en 2015. Soit près du triple d’une activité à temps complet normale. Il s’est fait rembourser des prestations qu’il n’avait pas les compétences de dispenser telles que des consultations de psychothérapie.

En 2014, alors en vacances à l’Ile Maurice, le médecin malveillant avait facturé plus de 34 heures de consultation pour près de 9200 francs. À onze reprises, il a aussi facturé plus de 24 heures de consultation pour une seule et même journée.

«Je facturais 15 minutes des consultations de 5 minutes», explique l’accusé en prétendant que cela est conforme aux règles en vigueur. Le prévenu a aussi signé à la chaîne les certificats d’incapacité de travail de complaisance.

Sa femme le quitte

«Je voyais aveuglément l’admiration de mes patients et je n’ai pas senti que j’étais en réalité sur un mauvais chemin. Ce rythme a poussé ma femme à me quitter», résume le médecin avant de fondre en larmes. L’homme revendique une «prise en charge très sérieuse et globale» des malades ainsi qu’une clientèle lourde, composée en bonne partie de réfugiés, pour justifier certains tests médicaux onéreux prescrits quasi systématiquement.

D’après l’acte d’accusation, afin de ne pas être découvert, le quinquagénaire avait pour habitude d’omettre délibérément de transmettre à ses patients une copie des factures. Le médecin était finalement tombé en 2016 suite aux dénonciations d’une collaboratrice. Pour son procès, il s’est entouré de pas moins de trois avocats dont deux bâtonniers.

Pour le seul chef d’accusation d’escroquerie par métier, le médecin indélicat encourt théoriquement un maximum de cinq ans de prison. Le verdict pourrait être connu dès ce vendredi.