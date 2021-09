Australie : Une nouvelle technique pour survivre à une morsure de requin

Un médecin, lui-même surfeur, a découvert une nouvelle méthode pour éviter les accidents mortels et les amputations.

Comment aider une personne dont la jambe a été arrachée par un requin ? Une étude australienne publiée jeudi dévoile une nouvelle technique de secourisme pour arrêter l’hémorragie et réduire les accidents mortels.

Trouvez le point médian entre la hanche et les parties génitales, serrez le poing et poussez aussi fort que vous le pouvez: selon Nicholas Taylor, doyen de la faculté de médecine de l’Australian National University (ANU) qui a mené ces recherches, cette technique de compression est bien plus efficace pour arrêter les saignements que les garrots traditionnellement utilisés.