Guerre en Ukraine : Un médecin syrien rattrapé par la guerre

Le docteur Oussama Jari avait fui Damas pour trouver la paix avec son épouse ukrainienne à Mykolaïv, ville portuaire sur les bords de la mer Noire.

Le regard las derrière ses lunettes, le Dr Jari, vêtu d’une blouse incongrue imprimée de motifs nautiques -bateaux, gouvernails, bouées de sauvetage-, examine quelques patients. Ils ont tous passé la nuit dans le sous-sol de l’établissement, où des matelas ont été installés et des bidons d’eau stockés.

L’hôpital ophtalmologique est situé à Ingoulskyi, dans le nord-est de Mykolaïv, non loin de la ligne de front. Dans la nuit de vendredi à samedi, ce quartier populaire, qui abrite aussi un hôpital oncologique et un orphelinat, a été la cible de bombardements incessants. Aucune victime n’a été rapportée, mais de nombreuses fenêtres ont été soufflées, des trous d’obus marquent le sol, et la chaufferie du quartier a été touchée.