Une centaine d’employés s’étaient mobilisés vendredi à proximité des locaux du Département de l’emploi. dra

Un médiateur devrait être désigné par le Conseil d’Etat pour régler le conflit entre les employés de Swissport à Genève et leur direction. Selon nos informations, cette proposition est intervenue lundi lors d’une rencontre de deux heures entre les syndicats, des représentants du personnel, la direction de l’entreprise d’assistance au sol, Christina Stoll, directrice générale de l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT), et les conseillers d’Etat Mauro Poggia et Serge Dal Busco, respectivement chef du Département de l’emploi et ministre de tutelle de l’aéroport de Genève. Swissport aurait accepté de suspendre le délai posé au 28 janvier pour la signature des nouveaux contrats. Une nouvelle échéance de trois semaines pour parvenir à un accord sur une convention collective de travail (CCT) aurait été approuvée par les différentes parties.

Actions du personnel

La crise entre les employés et Swissport est née à la suite de la décision de la direction de soumettre au personnel de nouveaux contrats impliquant notamment des baisses salariales allant jusqu’à 1200 francs par mois, une hausse du temps de travail et de la flexibilité. Un délai de réponse avait été fixé au 28 janvier. Les employés de Swissport et leurs syndicats ont mené plusieurs actions, dont des rassemblements à l’aéroport et devant les locaux du Département de l’emploi en Vieille-Ville vendredi dernier, pour dénoncer ces contrats qu’ils jugent scandaleux et « bas de gamme » .

Vendredi, Swissport avait indiqué être « ouvert à la reprise du dialogue » et entendait privilégier la rencontre de lundi avec les syndicats et le Conseil d’Etat, tout en rappelant « la situation critique qui frappe actuellement le secteur aérien » .

Des partis interviennent

Ce mardi, le Parti socialiste, les Verts, Ensemble à Gauche (EàG) et le Mouvement Citoyen Genevois (MCG) ont annoncé avoir déposé une motion auprès du Grand Conseil. Celle-ci devrait être traitée en urgence lors de la prochaine session jeudi. Les quatre partis ont notamment dénoncé un « chantage scandaleux sur le dos des employés de l’aéroport » , tout en rappelant que Swissport a pu bénéficier depuis avril des mesures liées à la réduction de l’horaire de travail (RHT). « C’est une multinationale qui a les reins solides, a déclaré Jocelyne Haller, d’EàG. Nous devons absolument proscrire ces méthodes de voyous. » Selon Daniel Sormanni du MCG, « ce que cherche Swissport, c’est d’avoir de plus en plus recours aux temps partiels et au travail à l’appel. »