Lausanne – Un médicament anti-Covid «très puissant» créé par le CHUV et l’EPFL

Il est décrit comme l’un des «plus puissants identifiés à ce jour». Mardi, le CHUV et l’EPFL ont partagé leur découverte: un anticorps qui protégera d’une infection au Covid pendant 4 à 6 mois, tout en aidant à prendre en charge les personnes déjà infectées qui développent une forme sévère. Ce n’est de loin pas le premier médicament découvert , voire même déjà commercialisé . Or celui-ci a un avantage: même le variant Delta ne lui résiste pas.

Il ne remplace pas le vaccin

Se tenir prêts pour l’avenir

Un vaccin peut être administré à des populations entières pour des coûts bas et leur fabrication est plus simple. L’anticorps, lui, est bien plus coûteux, il est aussi plus complexe à créer: il sera destiné aux personnes qui ne peuvent être immunisées par la vaccination, ajoute-t-il.