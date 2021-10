Traitement anti-Covid : Un médicament contre le Covid ne passe pas les tests

Le fabricant Atea, partenaire du Bâlois Roche, a essuyé un revers lors de la phase de tests pour un comprimé destiné à lutter contre les formes légères de la maladie.

Lors d’essais de phase II, son traitement appelé AT-527 «n’a pas atteint ses critères primaires» concernant la réduction de la charge virale par rapport au placebo chez des patients non hospitalisés souffrant d’une forme légère à modérée de la maladie, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

En revanche, chez les patients à haut risque et souffrant de problèmes de santé, une réduction de la charge virale a été observée au bout de sept jours avec ce traitement en cours d’étude administré en dose de 550 milligrammes et 1100 milligrammes, a-t-elle insisté.

Meilleure compréhension

Les modifications potentielles qui peuvent en découler pour les essais de phase III, qui correspondent à la phase la plus avancée des études cliniques, sont en cours d’évaluation. Leurs résultats ne sont en conséquence attendus que pour la seconde moitié de 2022.

«Bien que le critère primaire n’ait pas été atteint, ces données font avancer notre compréhension du AT-527, des antiviraux et plus largement du Covid-19», a de son côté réagi le laboratoire suisse, soulignant que Roche va évaluer les prochaines étapes pour les essais de phase II et III en cours.