Métavers : Un mégayacht virtuel acheté 650’000 dollars

Nommé The Metaflower Super Mega Yacht, le bateau est devenu l’objet virtuel le plus cher vendu sur le métavers The Sandbox.

Le mégayacht virtuel a été vendu pour une somme colossale. Republic Realm

Le studio de développement Republic Realm a vendu la semaine dernière un mégayacht pour la somme de 149 éthers, soit quelque 650’000 dollars, selon etherscan. Baptisé The Metaflower Super Mega Yacht, ce bateau ne pourra naviguer que dans des eaux… virtuelles, celles du métavers The Sandbox, où il est devenu l’objet NFT (jeton non fongible) le plus cher vendu sur cette plateforme numérique.

Décrit comme un mégayacht luxueux équipé d’une cabine de DJ, de deux plateformes d’atterrissage pour hélicoptères, ainsi que d’un bain à remous, entre autres commodités, il a été conçu pour la gamme de NFT de luxe The Fantasy Collection du monde virtuel The Sandbox.

D’autres grosses ventes d’objets virtuels ont eu lieu pendant le mois de novembre. Une parcelle de terrain virtuel s’est ainsi vendue plus de 2,43 millions de dollars dans l’univers immersif Decentraland basé sur la blockchain. Un jour plus tard, c’est un autre lopin de terre qui s’est vendu pour 2,3 millions de dollars dans l’univers virtuel Axie Infinity, rapporte le site Learnmetaverse.net.