Porrentruy (JU)

Un mégot jeté par un soupirail cause une belle frayeur

Un drame a été évité de peu, mais la police rappelle l’évidence: mieux vaut faire attention quand on jette sa clope. Ou mieux vaut ne pas la jeter du tout.

A 12h10 dimanche, un dégagement de fumée dans un immeuble de la vieille ville a nécessité un important déploiement des pompiers du Centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy (CRISP) et de la police. A leur arrivée, il n’y avait plus de fumée mais une odeur de matériaux calcinés était perceptible, sans qu'elle puisse être localisée.