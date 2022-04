Collombey-Muraz (VS) – Un mélange de carburants à la pompe a mis hors-service une série de véhicules

Essence et diesel ont été mélangés à la station-service des Dents du Midi à Collombey-Muraz (VS). Pendant dix jours au mois de mars, du carburant non conforme y a été servi. Cela a occasionné des dommages sur une dizaine de véhicules au moins.

«Un premier cas nous a été notifié le 14 mars par un client. La colonne d’essence a alors été immédiatement fermée. Quatre jours plus tard, un autre cas nous a été signalé à la colonne de diesel cette fois-ci et nous a conduits à fermer également cette dernière. Après une deuxième annonce relative à la colonne d’essence, nous avons immédiatement lancé une batterie de tests, explique Stéphane Trachsler, porte-parole de Tamoil Suisse. On a attendu les résultats des analyses, lesquelles ont montré que le diesel contenait du sans plomb 95 et le sans plomb 95 du diesel. Dès lors, la station-service a été complètement fermée pour nous permettre de mener l’enquête, repomper et nettoyer la citerne, puis contrôler l’étanchéité de ses trois compartiments (ndlr: un produit par compartiment, SP95, SP98, diesel).» Pour ce dernier contrôle, on met les citernes sous pression pendant deux jours en les remplissant avec de l’azote.