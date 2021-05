Eurovision : Un membre de la délégation islandaise testé positif au Covid

Après un premier cas dans la délégation polonaise samedi, un deuxième cas de Covid-19 a été découvert dimanche au sein de l’équipe islandaise envoyée au concours musical à Rotterdam.

Placée en isolement

«Conformément à notre protocole sanitaire et de sécurité strict, cette personne a été placée en isolement et, par mesure de précaution, les autres membres de la délégation vont également subir un test PCR et s’auto-isoler», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Les équipes de Roumanie et de Malte, qui logeaient dans le même hôtel que celles d’Islande et de Pologne, ne participeront pas non plus par mesure de précaution, et feront également des tests PCR, a indiqué l’Eurovision.