Soirée libertine gay à Bruxelles : «Ils ont demandé nos cartes d’identité mais nous ne portions pas de slip»

L’organisateur de la soirée libertine qui a entrainé la démission de l’eurodéputé Jozsef Szajer explique avoir l’habitude de convier des hommes à des «partouzes». Il ne savait pas que l’un de ses partenaires sexuels était une figure de proue ultra-conservatrice hongroise.

On parle un peu, on boit un peu, comme au café. Nous avons aussi des relations sexuelles.»

Cet étudiant belge de 29 ans explique qu’il organise des orgies dans son appartement, situé au-dessus d’un bar, plusieurs fois par an. «On parle un peu, on boit un peu, comme au café. La seule différence est qu’entre-temps, nous avons aussi des relations sexuelles. Je ne vois pas ce qu’il y a de mal à cela. Nous sommes tous des adultes, tout se passe par consentement mutuel», continue-t-il.

Des infirmières parmi les invités

Bien qu’il sache que la soirée était illégale au regard des restrictions sanitaires en vigueur, le jeune homme répond qu’il «a fait preuve de prudence»: «J’ai invité dix amis et ils ont été autorisés à amener les leurs à une condition: tous devaient déjà avoir eu le coronavirus et ne devaient présenter aucun symptôme. J’avais confiance: je savais que mes amis ne mentiraient pas à ce sujet», continue celui qui assure avoir également invité «deux infirmières qui ne pensaient pas non plus que c’était dangereux.»