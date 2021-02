Allemagne :

Un membre du service de presse de Merkel jugé pour espionnage

Cet Egypto-Allemand de 66 ans aurait traité les demandes des services de renseignement égyptiens pendant une dizaine d’années. Il espérait en retirer des avantages personnels.

Le procès d’un espion espion présumé égypto-allemand travaillant pour le service de presse d’Angela Merkel, et qui est soupçonné d’avoir transmis pendant des années des informations aux renseignements égyptiens, s’est ouvert mardi, à Berlin. Amin K. aurait transmis des informations au Service de renseignement général égyptien (GIS) entre 2010 et 2019, en profitant de sa position privilégiée au sein de ce service pour lequel il travaillait depuis 1999.

L’homme, âgé de 66 ans, travaillait plus précisément au service des visites du centre de presse fédéral allemand, le Bundespresseamt, un département chargé notamment de la communication sur les activités de la chancellerie. Selon l’acte d’accusation, il aurait effectué des observations générales sur la manière dont les médias traitaient de politiques intérieure et internationale en rapport avec l’Egypte, traité les demandes des agents des services de renseignement égyptiens et tenté de recruter un autre espion. Il est également soupçonné d’avoir transmis au GIS les noms de cinq collègues du Bundespresseamt, nés en Syrie.